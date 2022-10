Stiri pe aceeasi tema

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 13-a: FC Voluntari – CS Mioveni 3 – 1, Omar Govea (FC Voluntari) FC Arges Pitesti – Universitatea Craiova 1 – 0, Catalin…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, a adoptat urmatoarele decizii ca urmare a raspunsului primit de la 13 membri prin corespondenta pe e-mail, in datele de 26 si 27 septembrie 2022: 1. Se aproba cu unanimitate de voturi ”Cerintele…

- In conformitate cu dispozitiile art. 49 din Statutul Federatiei Romane de Fotbal, Comitetul de urgenta, compus din Razvan BURLEANU – Presedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepresedinte FRF, Octavian GOGA – Vicepresedinte FRF:1. Aproba Regulamentele competițiilor naționale de junioare, aferente sezonului…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, si intrunit in data de 14.09.2022 cu prezenta a 11 membri si a reprezentantului MS, doamna Anamaria Sintie, a adoptat urmatoarele decizii: 1. Se aproba cu unanimitate de voturi introducerea…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 37 WTA) a vorbit in cadrul unei conferințe de presa despre rezultatele nesatisfacatoare din sport ale romanilor. Sorana Cirstea, inainte de participarea la turneul Țiriac Foundation Trophy, a identificat principala problema care a dus la declinul sportului romanesc. Jucatoarea…

- S-a urcat la volan fara sa dețina permis de conducere, in jurul orei 21:30, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție rurala Matasaru au oprit pentru control, in localitatea Matasaru, pe drumul comunal 70, un autoturism condus de un barbat in varsta de 30 de ani, din Costeștii din Vale. In […] Articolul…

- Bazinul de inot de la Moreni și-a deschis porțile, atat pentru cei mici, cat și pentru adulți. Bazinul dispune de toate dotarile necesare atat pentru practicarea inotului de performanța cat și pentru agrement. Obiectivul este amplasat in zona blocurilor ANL, la ieșirea din Municipiul Moreni spre Ghirdoveni…

- Dupa disputarea a 7 meciuri cu sistem VAR in fotbalul romanesc, Supercupa Romaniei și 6 meciuri din prima runda a Superligii, echipa de implementare a arbitrajului video in fotbalul romanesc face urmatoarele precizari:Au existat diverse probleme la 5 dintre cele 7 jocuri disputate pana acum.Deși s-au…