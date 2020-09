Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga responsabilitate in cazul unei posibile agravari a situatiei in regiunea Marii Negre va reveni Statelor Unite ale Americii, a declarat vineri general-colonelul Serghei Rudskoi, seful Directiei principale de operatiuni din cadrul Statului Major al armatei ruse. El avertizeaza impotriva tensionarii…

- Intreaga responsabilitate in cazul unei posibile agravari a situatiei in regiunea Marii Negre va reveni Statelor Unite ale Americii, a declarat vineri general-colonelul Serghei Rudskoi, seful Directiei principale de operatiuni din cadrul Statului Major al armatei ruse, citat de agentia de presa TASS,…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat cu o riposta a Statelor Unite „de o mie de ori mai puternica in magnitudine” decat orice atac al Iranului, in urma unor informatii de presa cu privire la un plan de asasinare al Teheranului a unei diplomate americane.

- Consiliul de Securitate al ONU s-a opus, vineri, unui proiect de rezolutie al Statelor Unite depus in vederea prelungirii embargoului asupra vanzarilor de arme catre Iran, care expira in octombrie.

- Ana Rinder (43 ani) a ajuns in coma la spitalul din Vaslui, in dimineata de 11 august, dupa ce fiul ei a gasit-o cazuta in stare de inconstienta in casa. De la inceputul lunii august, atat ea, cat si fiul ei se aflau in carantina la domiciliu, adolescentul fiind contact direct al tinerilor confirmati…

- INCREDIBIL… Cazul ambulantierului care a plecat cu salvarea Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui la mare pentru a-si aduce fiica bolnava de coronavirus acasa, a ajuns in atentia Ministerului Sanatatii si a Departamentului pentru Situatii de Urgenta. A fost deschisa o ancheta pentru a se afla cum…

- Cazul gravidei de 39 de nai din Arad, moarta in drum spre spital, a facut inconjurul țarii și a scandalizat opinia publica, aratați cu degetul fiind medicii aradeni, care nu ar fi acționat la timp pentru salvarea femeii.

- O mare banca americana, cunoscuta pentru influența sa politica și faptul ca zeci de oficiali de rang inalt din intreaga lume sunt foștii ei angajați, a emis o declarație șocanta: dolarului ar putea sa-și piarda statutul de principala moneda de rezerva mondiala. Goldman Sachs este o structura…