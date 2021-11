8 persoane au murit și alte 300 au fost ranite vineri seara (5 noiembrie) la concertul lui Travis Scott din cadrul festivalului Astroworld, dupa ce spectatorii s-au calcat in picioare in fața scenei. Samuel Pena, Comandantul Departamentului de Pompieri din Houston a confirmat cifrele intr-o conferința de presa susținuta in acea seara, menționand ca este... View Article