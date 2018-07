8 beneficii uimitoare ale murelor. Nu e de mirare ca ursii le adora Iata 8 beneficii uimitoare ale murelor. 1. Antioxidanti puternici Murele au un nivel ridicat de antioxidanti care feresc organismul de radicalii liberi. In plus, antioxidantii previn degradarea creierului si pierderea memoriei. Alte studii au scos la iveala faptul ca murele protejeaza vasele de sange capilare. Cu alte cuvinte, murele te ajuta sa previi imbatranirea. 2. Compusi anticancer Murele contin o substanta numita antocianina, cu un puternic potential anticancer. De aceea se considera ca o dieta bogata in mure previne aparitia cancerului. Un studiu aparut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ceara de albine are numeroase beneficii despre care multe dintre noi nu stim. Aplicata extern prin incalzire sau in combinatie cu diferite uleiuri, ceara de albine s-a dovedit a fi o sursa sigura de sanatate si frumusete.

- Kiwi este un aliment nutritiv dens, ceea ce inseamna ca este bogat in nutrienti si sarac in calorii. Este foarte bogat in vitamina C 85 si vitamina K 31 . Alte minerale si substante din compozitia fructului verde acrisor sunt: magneziu, fier, calciu, vitaminele E si B6, acid folic, cupru, crom, potasiu,…

- Berea adevarata(!) este produsa prin fermentarea unei infuzii de malt (germeni de orz), avand un aport ridicat de minerale precum potasiu (36,5 mg/100ml), fosfor (13,5 mg/100ml)si magneziu (7,37 mg/100ml). De asemenea, berea este bogata in vitamine B, in special vitamina B9.

- Chirurgul francez Emmanuel Martinod si echipa sa de medici de la Spitalul Avicenne din apropiere de Paris au reusit sa realizeze peste o duzina de transplanturi de trahee cu ajutorul unor aorte prelevate de la donatori. Numita de una dintre specialistii americani in chirurgia gatului ''un…

- Fiecare semn astrologic are abilitațile lui și exceleaza intr-un anumit domeniu, dar exista unul care se afla in fruntea tuturor. Femeia nascuta sub influența lui este mereu insetata de cunoaștere și gasește soluții pentru orice problema.

- Laptisor de matca. Proprietati Laptisorul de matca este produs de glandele hipofaringiene ale albinelor lucratoare. Albinele lucratoare il consuma in primele 3 zile de viata, iar regina stupului consuma toata viata exclusiv numai laptisor de matca. Astfel devin capabile sa-si indeplineasca sarcinile.…

- Lilacul este o planta cunoscuta pentru parfumul ei, de culoare purpuriu violet sau alb. In trecut, a fost folosita pentru a trata anumite afecțiuni. Utilizarea medicala a acestor flori nu mai este practicata...

- Nutriționiștii recomanda consumul salatei de vinete deoarece este benefica pentru potolirea foamei și a setei. Mai mult decât atât, aceștia spun ca vinetele previn numeroase boli.