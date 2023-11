„8 ani de la tragedia din Colectiv” Tot in emosiunea ”Sa vorbim despre tine” de luni, 30 octombrie, am adus un omagiu tinerilor morți in clubul Colectiv, din București, la 8 ani de la tragedie. 8 ani in care politicienii nu au facut nimic, dovada fiind drama din acest an de la Crevedia, cand toți arșii au fost duși la spitale din strainatate. In cadrul emisiunii, Gabriela Calițescu a prezentat o serie de filme și fotografii șocante ale tinerilor care se drogheaza in Centrul Vechi din București. Emil Cirjan producator general Pe langa platforma www.radu.tv puteți sa va inscrieți, sa susțineți și sa va implicați cu ajutorul unei adeziuni.… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

