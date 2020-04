73% dintre locatiile inchise din cauza pandemiei de COVID-19 nu au programul actualizat in Google - Care este solutia?

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a facilita tranzitia in mediul online a magazinelor fizice afectate de pandemia de coronavirus, 17 companii de top cu experienta in servicii pentru comertul online, au pus bazele initiativei #VreauOnline, un program care ofera training gratuit si servicii specializate de transformare digitala.

- Ghidul practic de masuri in justiție a fost actualizat ca urmare a emiterii unui nou Decret prezidențial de prelungire a starii de urgența Ministerul Justiției a actualizat Ghidul practic de masuri cu privire la Justiție, Serviciul de Probațiune, Administrația Naționala a Penitenciarelor, Oficiul Național…

- ​Festivalul Tomorrowland, care ar fi trebuit sa aiba loc, ca de obicei, în Boon (Belgia), nu va mai avea loc în 2020 din cauza coronavirusului, conform unei informari transmise miercuri de organizatori. Practic, aceasta ar fi fost cea de-a 16-a ediție.„Acestea sunt vremuri…

- Orașul Castellon de la Plana, unde locuiesc aproximativ 40.000 de romani, pare o oaza de relativa liniște in Spania, daca se mai poate vorbi de așa ceva in plina pandemie de coronavirus. Aflata la 450 de kilometri de Madrid, epicentrul urgiei din Spania, și la 70 de kilometri de Valencia, in urbe sunt…

- Cancelarul german Angela Merkel a transmis miercuri seara, într-un discurs televizat, ca este necesara respectarea masurilor impuse de autoritati, argumentând ca Germania se confrunta cu cea mai mare provocare de dupa al II-lea Razboi Mondial. Merkel i-a rugat pe cetatenii germani sa…

- Oana Pellea citeste online poezie pentru fanii sai. Actrita spune ca a luat aceasta decizie pentru ca teatrele sunt inchise si trebuie sa isi „justifice existenta pe Pamant".„Pentru ca traim ce traim si pentru ca cred ca un artist trebuie sa faca ceea ce stie el sa faca mai bine sau ceea ce…

- Campania nationala de prevenire a furturilor din locuinte „Hotii iti invadeaza intimitatea”, initiata de Politia Romana in parteneriat cu Feroneria Arad, a ajuns azi la final. In judetul Maramures activitatile au fost derulate de politistii de prevenire si cei de proximitate, in principal in centrele…

- ​Persoanele fizice care au achiziționat titluri Tezaur anul trecut vor putea solicita rascumpararea înainte de scandența de la Poșta Româna, potrivit unui ordin semnat de Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, și de Lucian Bode, ministrul Transporturilor. Practic, s-a modificat un ordin…