- Sapte din zece romani (69%) considera ca statutul de membru al Uniunii Europene aduce beneficii Romaniei, procentul situandu-se in media UE, releva cel mai recent Eurobarometru realizat de Parlamentul European, care mai arata ca 75% dintre romani spun ca ar merge sa voteze daca alegerile europene ar…

- Acordul privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2024 a fost adoptat miercuri, de plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg,cu 519 voturi pentru, 79 impotriva si 30 abtineri, informeaza un comunicat al eurodeputatului PNL Siegfried Muresan, care a fost negociator-sef pentru

- Noua din zece respondenți (89%) considera ca promovarea sanatații mintale este la fel de importanta ca promovarea sanatații fizice, arata un nou sondaj Eurobarometru, prezentat in ajunul Zilei mondiale a sanatații mintale. In același timp, mai puțin de jumatate dintre respondenți sunt de acord cu afirmația…

- Prin masurile luate, cele doua țari au aratat deja ca fac parte din spațiul european fara frontiere interne, a declarat președinta Comisiei Europene in discursul susținut miercuri in fața Parlamentului European. Ursula von der Leyen a insistat din nou pentru admiterea Romaniei și Bulgariei in Schengen,…

- Amanarile succesive ale deciziei privind aderarea Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen de libera circulatie inseamna un prejudiciu dublu pentru cele doua tari, limitarea dreptului privind libertatea de miscare si costuri suplimentare pentru economiile lor – a declarat marti, la Strasbourg, presedintele…

- Agricultorii ameninta ca vor bloca vamile si Portul Constanta in cazul in care Comisia Europeana nu prelungeste interdictiile in privinta comertului de cereale din Ucraina pana la finalul acestui an. Cererea vine in contextul in care eurodeputații și reprezentantii Comisiei Europene vor discuta azi…