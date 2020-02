70 noi cazuri de coronavirus pe nava unde se află şi 16 români. Numărul morţilor a ajuns la 1.669 In ciuda bilantului sumbru, de remarcat ca este a treia zi consecutiva in care autoritatile chineze au raportat o scadere a numarului de imbolnaviri. In intreaga lume s-au inregistrat 69.000 de cazuri de imbolnavire, sambata fiind consemnat si primul deces produs in Europa de Covid-19. Duminica dimineata erau confirmate 68.500 de cazuri de imbolnavire in China, cu 2.009 mai multe decat in ziua precedenta, dar este este a treia zi consecutiva de scadere a numarului zilnic de cazuri raportate, potrivit BBC. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate inca 142 de decese, ceea ce aduce… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

