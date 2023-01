7 Ianuarie 1943: A murit fizicianul american Nikola Tesla

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor in orasul Buffalo din New York a crescut la 28, mii de oameni fiind inca fara curent electric in mijlocul unui "ciclon-bomba", care a facut ravagii in America de Nord, informeaza BBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- UPDATE marți, 27 dec 2022 – Cel putin 56 de oameni au murit in urma furtunii de zapada care a cuprins America de Nord, din Canada pana la frontiera Statelor Unite cu Mexicul. 27 dintre decese au fost raportate doar in regiunea orasului american Buffalo care, potrivit guvernatorului local, arata ca o…

- Cel putin 56 de oameni au murit in Statele Unite din cauza viscolului si a gerului napraznic. Aproape toata America de Nord e sub zapada, iar meteorologii avertizeaza ca ninsoarea si inghetul se vor domoli abia peste 2 zile.

- Cel putin 23 de persoane au murit din cauza temperaturilor extreme din Statele Unite ale Americii, potrivit canalului american NBC News. Cu cateva ore mai devreme, autoritatile confirmasera cel putin 17 decese cauzate de conditiile meteorologice nefavorabile, transmite News.ro. Victimele au fost inregistrate…

- Tragedie la campionatul Mondial de Fotbal din Qatar Un jurnalist american a murit in timpul prelungirilor meciului Argentina - Olanda. El s-a prabusit, iar colegii de breasla au chemat imediat medicii care au incercat sa il resusciteze timp de 20 de minute. Dar, fara succes.

- Jurnalistul american Grant Wahl a murit in Qatar, dupa ce s-a prabusit in timp ce transmitea de la Cupa Mondiala. Wahl, care a fost corespondent pentru CBS Sports, avea 49 de ani, scrie The Guardian.

- Marele actor Doru Ana s-a stins din viața azi-noapte, la 68 de ani! Profesor pentru zeci de generații de actori la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica ”IL Caragiale”, artistul a interpretat zeci de roluri la teatrele din intreaga țara, dar și in producții de televiziune (”Adela”,…

- Chestorul Dan Fatuloiu, unul dintre cei mai importanți oameni din Poliția Romana, a murit. A fost șef al IGPR. Secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, atașat pe probleme de poliție la Roma și New York, comandant al IPJ Argeș și Dambovița. Era unul dintre cei mai titrați polițiști din istoria…