7 festivaluri de muzica la care sa te duci vara asta. Unde te distrezi, pe langa Untold si Electric Castle

- Cele mai mari festivaluri de muzica din Romania, Electric Castle și Untold stau sub supravegherea DIICOT. Sunt urmarite tentativele de trafic ilicit de droguri și consumul de substanțe psihoactive.

- La mai puțin de doua luni pana la festivalul NEVERSEA, organizatorii au pregatit inca o surpriza pentru fanii festivalului. In acest an, NEVERSEA are și un imn oficial, care e compus de Manuel Riva și Alexandra Stan. Manuel Riva se simte onorat ca una din piesele sale a ajuns imnul oficial al celui…

- O surpriza pusa la cale de o mireasa din Brazilia putea sa-i aduca moartea, pentru ca elicopterul care a adus-o la nunta s-a prabușit inainte de aterizare. Incidentul s-a petrecut in sudul țarii, unde invitații așteptau sosirea tinerei pentru ca ceremonia sa poata incepe. Femeia a vrut sa-i surprinda…

- Loteria Romana a anunțat ca sw-a caștigat premiul la LOTO 5 din 40 la extragerea din 6 mai. Valoarea totata a caștigului se ridica la peste 118.000 de lei, insa numai doi norocoși au ghicit numerele pentru caștigul de la categoria I. Valoarea premiului la categoria I se ridica la 18.475,20, fiind inregistrate…

- Mai sunt cateva zile pana la evenimentul pe care toata lumea il așteapta cu sufletul la gura: nunta printului Harry și a lui Meghan Markle. Potrivit presei din Marea Britanie, cei doi și-ar fi ales meloda pe care vor dansa pentru prima oara ca soț și soție. Meghan Markle urmeaza sa se casatoreasca cu…

- Fotbalistul sud-african Luyanda Ntshangase a murit la doar 21 de ani. Doua luni a stat in coma dupa ce a fost lovit de-un fulger! Fotbalul sud-african este din nou in doliu , dupa decesul unui jucator. Luyanda Ntshangase, de la Maritzburg United, a murit pe 4 mai, dupa doua luni și cateva zile de stat…

- Sute de mii de tineri astepta, cu nerabdare, vara festivalurilor de muzica. Cei care vor sa se bucure de ritmuri electronice, intr-un peisaj de poveste, si-au cumparat deja bilete la Neversea.