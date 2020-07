Udate de valuri, scaldate de razele Soarelui și izolate in mijlocul apelor, insulele au un farmec irezistibil. De la un petec de pamant aparut in mijlocul unui lac celebru, la teritorii salbatice in care poți admira aurora boreala, iata o serie de insule deosebite din Europa. 1 Monte Isola (Italia) Monte Isola se ridica la patru metri deasupra apelor lacului Iseo, in Lombardia, in nordul Italiei. In vara anului 2016 aici a fost instalat „Pontonul plutitor”, o uimitoare efemera portocalie care conecta Monte Isola cu orașele de pe țarm. Pe aceasta insula (pe care nu exista mașini) se organizeaza…