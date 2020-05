Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din orașul chinez Wuhan, epicentrul pandemiei de coronavirus, ar fi efectuat 6,5 milioane de teste COVID-19 in doar 9 zile, potrivit presei de stat. Aceasta testare masiva in timp record ar fi avut loc in incercarea de a preveni un al doilea val de infecții, informeaza CNN.

- Turismul romanesc a pierdut pana acum 500 de milioane de euro, la care se adauga pierderile de 10 milioane de euro pentru week-end-ul de 1 Mai, din cauza inchiderii activitații, a declarat, la Antena 3, Corina Martin - președintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT).Aceasta…

- Doua gradinițe din orașul Simeria vor fi reabilitate. Peste 3,4 milioane de lei este valoarea investițiilor in infrastructura preșcolara. Este vorba de gradinița cu Program Normal nr. 1 și de Gradinița cu program prelungit. In ceea ce privește gradinița cu program prelungit, ”obiectul contractului…

- Ziarul Unirea DSP Alba: 3134 teste COVID-19 efectuate pana in acest moment: 4,5 procente au fost persoane confirmate pozitiv Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, pana in acest moment au fost efectuate 3134 de teste pentru noul coronavirus. Din numarul total de teste, 4,5 procente au fost…

- 15.000 de teste rapide au fost puse la dispoziție de Grup Servicii Petroliere pentru testarea rapida a personalului medical și non-medical din județul Constanța. Medicii din prima linie de lupta impotriva noului coronavirus vor fi testați de doua ori, la diferența de 11 zile pentru depistarea noului…

- “Astazi vom depași cifra de 400 de teste COVID 19 efectuate in Laboratorul DSP Alba de la punerea in funcțiune a liniei Real Time PCR pe care instituția noastra a primit-o in comodat de la USAMV CJ (pana la acel moment fusesera efectuate aprox 120 teste la CJ). Ne marim constant capacitatea de testare,…

- Tanarul de 25 de ani, din comuna Prigoria, considerat a fi primul roman infectat cu coronavirus s-a vindecat, dupa ce doua teste au ieșit negative. Adrian Streinu Cercel a vorbit despre evoluția virusului in ceea ce il privește pe tanarul de 25 de ani.”Testatarea nu a fost falsa. Nici pomeneala.…