- Un accident a avut loc in județul Mureș, dupa ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit. Victimele au fost șase copii din corul bisericii și profesoara lor, iar aceștia au fost transportați la spital.

- Kyanna Parsons-Perez este una dintre persoanele care au fost salvate din cladirea unei fabrici de lumanari din Mayfield, Kentucky, prabușita in noaptea de vineri spre sambata in urma uneia dintre tornadele care au lovit SUA. Ea a fost captiva trei ore sub daramaturi, timp in care a reușit sa intre intr-un…

- Cel puțin 46 de oameni au murit dupa ce un autocar s-a rasturnat pe o autostrada și a luat foc. Printre victime sunt și mai mulți copii. Autovehiculul era inmatriculat in Macedonia de Nord. Deocamdata nu este clar ce anume a provocat accidentul și de ce autocarul a luat foc.

- Jason Lee Asquith, in varsta de 15 ani, a provocat un accident rutier tragic, in UK. El a ucis 5 persoane, inclusiv 3 copii. Recent, acesta a fost surprins in timp ce conducea o mașina fara permis și asigurare. Tanarul a fost condamnat la patru ani și jumatate de inchisoare, dar anul trecut a fost eliberat…

- Anchetatorii incearca sa stabileasca de unde a decolat elicopterul de tip Robinson R44. Odata ce se va afla acest lucru, cel mai probabil se va afla si cate persoane se aflau la bordul sau, relateaza Agerpres , care citeaza dpa. Fragmente din epava elicopterului sunt imprastiate pe sute de metri in…

- Noi decese inregistrate la Constanta.Potrivit autoritatilor, 20 de persoane au pierdut lupta cu boala SARS CoV 2, pe raza judetului Constanta.Victimele aveau varste cuprinse intre 40 si 92 de ani. Patru dintre ele nu aveau antecedente patologice cunoscute.De la debutul pandemiei, in judetul Constanta,…

- Alte trei persoane si au pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta. Victimele au varstele cuprinse intre 45, respectiv 74 de ani. Deces 1.308: Barbat, 45 de ani, Constanta, fara antecedente patologice cunoscute, decedat in 15.09, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase…