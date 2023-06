Zeci de persoane, dintre care cinci copii, au fost spitalizate in urma unei toxiinfecții alimentare la Bratsk, a declarat șeful regiunii, Igor Kobzev. Comitetul de ancheta a deschis un dosar penal pentru otravire in masa. Potrivit anchetei, pe 13 și 14 iunie, 35 de persoane care au cumparat mancare rapida la cafeneaua Shawarma I Want s-au adresat medicilor. Anchetatorii au confiscat documentație și aparatura din fast-food. Pe 15 iunie, comitetul de ancheta a raportat ca numarul victimelor a crescut la 62 de persoane. 29 dintre acestea au fost spitalizate, inclusiv cinci copii. Proprietarul restaurantului…