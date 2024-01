60% din consum e de import

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca Romania produce 40% din cantitatea de carne de porc pe care o consuma si exporta jumatate din productia de carne de pui. El anunta ca Ministerul Agriculturii va face investitii in locuri de cazare in sectorul suin pentru reproductie, pentru a asigura o…

- Prezent, vineri, in judetul Prahova, unde a vizitat o ferma din localitatea Baba Ana care se ocupa de reproductia la scroafe, Florin Barbu a afirmat ca ministerul va investi in asigurarea spatiilor de reproductie pentru suine, in asa fel incat productia de porci sa creasca. „Vizitam toate santierele…

- „Am avut discutie cu toate formele asociative. Incepand de luni incepem discutiile pe revendicarile pe care dansii le au. A fost solicitarea acestor asociatii sa ii las pana vineri sa discute cu toti membrii din tara si ulterior, de luni, sa ne intalnim si sa punem in practica prin actele normative…

- "Am avut discutie cu toate formele asociative. Incepand de luni incepem discutiile pe revendicarile pe care dansii le au. A fost solicitarea acestor asociatii sa ii las pana vineri sa discute cu toti membrii din tara si ulterior, de luni, sa ne intalnim si sa punem in practica prin actele normative…

- „Investim in fermele de porci! Investim in industria agroalimentara romaneasca si ii sustinem pe ai nostri! Iar ferma Porccelino Grasso, din localitatea Baba Ana, din judetul Prahova, pe care am vizitat-o astazi, este un astfel de exemplu. La finalul investitiei, capacitatea fermei de reproductie va…

- Protestatarii vor sa blocheze Capitala și amenința ca vin cu tractoarele in fața Guvernului. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține ca pana in acest moment nu a primit nicio revendicare de la fermieri, precizand ca deja s-a stabilit o intalnire cu reprezentanții Asociației Fermierilor pentru…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, anunța pentru fermieri o subvenție de 100 de euro pe hectar pentru culturile de toamna din anul 2022, suma alocata din bugetul pe anul 2024. „Vom plati pentru cele 3 milioane de hectare din Romania 100 euro subvenție directa catre fermieri,…

- Fermierii vor primi anul viitor un sprijin direct de 100 de euro pe fiecare hectar pentru culturile de toamna din anul 2022, banii necesari fiind alocati in bugetul pe anul 2024, a anuntat luni ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. „Avem in cadrul Ministerului Agriculturii in bugetul…