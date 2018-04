Stiri pe aceeasi tema

- Un pilot de vanatoare grec a murit joi dupa ce avionul in care se afla, și care se intorcea dintr-o misiune de interceptare a unor avioane turcești, s-a prabușit in Marea Egee, a anunțat ministrul grec al Apararii, Panos Kammenos, citat de AFP.

- Un avion de lupta al Greciei a caut in Marea Egee. Din nefericire, pilotul și-a pierdut viața. Incidentul s-a petrecut in timpul unor simulari de lupta cu avioane ale aviației turce. Avionul de lupta al Greciei s-a prabușit dupa o manevra de interceptare din partea turcilor. Astfel…

- Șase tineri faimoși, intre care cinci barbați și o femeie, și-au pierdut viețile dupa ce un avion privat in care se aflau s-a prabușit in Arizona, luni seara. Inainte de tragedie, insa, ei au facut public un clip pe rețelele de socializare.

- Șase tineri și-au pierdut viața dupa ce avionul privat in care se aflau s-a prabușit in Arizon, luni seara.Cinci barbați și o femeie, cu varste cuprinse intre 22 și 28 de ani, se indreptau spre Las Vegas intr-un avion privat, cand aeronava lor s-au prabușit pe un teren de

- Șase persoane au murit, pe un teren de golf din Arizona, Statele Unite, dupa ce avionul de mici dimensiuni a luat foc și s-a prabușit, la scurt timp de la decolare. Avionul a decolat de pe Aeroportul Scottsdale, iar la scurt timp s-a prabușit pe un teren de golf, a anunțat Departamentul de…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…