- Delegatia Romaniei a obtinut sase medalii, dintre care patru de aur, la Campionatul European de canotaj, de la Poznan, incheiat duminica, si unde a aliniat 12 echipaje, potrivit news.ro.Medaliile obtinute de Romania sunt:Citește și: EXCLUSIV SURSE Numele 'Ludovic' și `Nelu Tatarelu` pe buzele…

- Echipajul feminin de dublu vasle al Romaniei (Nicoleta-Ancuta Bodnar, Simona Geanina Radis) a cucerit medalia de aur, duminica, la Campionatele Europene de canotaj de la Poznan (Polonia). Bodnar si Radis s-au instalat la conducere inca de la inceput si diferenta fata de urmatoarele clasate a crescut…

- Iuliana Buhus si Adriana Ailincai au castigat, duminica, medalia de aur la Campionatele Europene de canotaj de la Poznan, in proba feminina de dublu rame, anunța news.ro.Ele au fost urmate in ordine de sportivele din Spania si Grecia. Ciprian Tudosa si Marius-Vasile Cozmiuc au luat…

- Romania a cucerit aurul in proba feminina de dublu rame, prin echipajul Adriana Ailincai, Iuliana Buhus, duminica, la Campionatele Europene de canotaj de la Poznan (Polonia). Romancele au condus cursa de la un capat la altul si s-au impus cu timpul de 7 min 17 sec 190/100, fiind urmate…

- Romania a reusit sa califice in finalele pentru medalii nu mai putin de opt echipaje din cele douasprezece deplasate la Campionatele Europene de canotaj de la Poznan (Polonia). Dupa cele patru echipaje care au obtinut biletele pentru finale de vineri, dublu rame feminin (Adriana Ailincai, Iuliana Buhus),…

- Romania are patru echipaje calificate in finale, dupa prima zi a Campionatelor Europene de canotaj pentru seniori de la Poznan (Polonia), cea de vineri. Cele patru barci care si-au asigurat prezenta in finalele pentru medalii sunt cele de dublu rame feminin (Adriana Ailincai, Iuliana Buhus),…

- Ca urmare a deciziei de prelungire a normelor sanitare de restricție, persoanele sosite din România și Bulgaria sunt obligate sa efectueze o izolare de 14 zile la propriul domiciliu. Intrarea în Italia se face pe baza actului care atesta…

- Ministerul Sanatatii de la Roma, a anunțat ca Italia a inregistrat ieri 1.071 noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, aceasta fiind prima zi dupa jumatatea lunii mai cand numarul noilor cazuri zilnice a depașit 1.000. Ministerul Sanatatii italian a mentionat ca numarul total al cazurilor de COVID-19 a…