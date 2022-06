6 dozatoare de lapte din Alba Iulia au fost „mulse”… de bani. Autorii faptei sunt minori

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Zlatna au reținut doi barbați, care sunt cercetat pentru tulburarea liniștii publice și lovire. Aceștia ar fi agresat membrii unei familii din localitatea Parau Gruiului, orașul Zlatna. La data de 25 iunie 2022, polițiștii din Zlatna au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de…

- Vineri, 24 iunie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, cu sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic și Postului de Poliție Ighiu, au identificat doi tineri, de 15 și 17 ani, amandoi din localitatea Șard, care sunt care sunt banuiți de furt calificat.…

- La data de 27 mai 2022, in jurul orei 21,00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat de 41 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Berghin, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- La data de 22 mai 2022, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Zlatna au intervenit la un local public din oraș, de unde a fost semnalat faptul ca o femeie a fost agresata. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 37 de ani, din Zlatna, și-ar fi agresat soția, de care este desparțit in fapt,…

- La data de 19 mai 2022, in jurul orei 09.10, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Republicii din municipiu, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma verificarilor…

- La data de 19 mai 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat și reținut un tanar de 25 de ani, din Alba Iulia, care este banuit de furt calificat. Se pare ca, in dupa amiaza zilei de 19 mai 2022, acesta ar fi patruns, prin efracție, in mai multe…

- Polițiștii de investigații criminale au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 69 de ani, din Alba Iulia, care este banuit de furt. Se pare ca, in noaptea de 27/28 aprilie 2022, acesta ar fi sustras, de pe un șantier din Alba Iulia, mai multe scule electrice, in valoare de 3.000…

- La data de 12 mai 2022, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 55 de ani, din Blaj, care este banuit de furt. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in noaptea de 09/10 mai 2022, ar fi escaladat gardul unei locuințe din Blaj, iar dintr-o anexa ar fi…