6 alimente care iti cresc libidoul Si daca esti ingrijorat de nivelul scazut al libidoului exista mai multe modalitati prin care corpul poate fi reenergizat inlusiv prin introducerea unor alimente cheie in dieta. Desi exista asa numitele superalimente care au ca efect cresterea libidoului, daca dieta ta obisnuita este de slaba calitate, doar consumarea lor s-ar putea sa nu aiba efectele dorite de tine. Este important sa-ti schimbi stilul de viata astfel incat tu insuti sa devii mai sanatos.Vestea buna este ca poti incorpora unele alimente obisnuite intr-o dieta sanatoasa care te vor ajuta sa reduci inflamatiile, sa cresti fluxul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

