5GANG aduce COCO, o noua piesa, un nou sound, un proiect in ton cu vara. Bani, ceasuri și mașini scumpe, o petrecere pe yacht și un vibe care alunga plictiseala și aduce distracția mai aproape. Aceasta este COCO, piesa pe care, cu siguranța, o vei da mai tare! “Piesa COCO este cel mai amplu proiect al nostru atat vizual, cat și ca text și sound. Este piesa pentru care am muncit cel mai mult, am facut cele mai multe variante, am facut cele mai multe experimente, cele mai multe teste, ca sa ne dam seama care este formula perfecta, care suna cel mai bine. Rezultatul final este o piesa mult mai de…