59 de ani de la răscoala țăranilor din Izvoarele care s-au opus colectivizării De noua ani, la Izvoarele, in județul Olt, la mijlocul lunii ianuarie, se comemoreaza sacrificiul celor 48 de țarani care s-au opus colectivizarii, platind cu pana la cinci ani de pușcarie refuzul de a-și da pamanturile și indrazneala de a-i alunga cu pietre pe cei veniți sa le infiereze vitele. Astazi, mai traiesc doar doi dintre ei, insa copiii foștilor deținuți politic au grija ca tinerii sa nu uite. De noua ani, la Izvoarele, in județul Olt, satenii au grija ca cele intamplate in 1961, cand aproape 200 de locuitori au fost stranși in caminul cultural și batuți, sa nu fie uitate. Urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

