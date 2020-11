Coronavirus in Romania, 22 noiembrie 2020. Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 131 de noi decese, in timp ce la ATI sunt internati 1.174 de pacienti. Romania a trecut de pragul de 10.000 de decese cauzate […] Source