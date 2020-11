Stiri pe aceeasi tema

- 4931 de cazuri noi de COVID din doar 11.266 de teste și 149 de decese au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. 1.187 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Rata de pozitivare a testelor a fost de 43%. BULETIN DE PRESA 16 noiembrie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 16 noiembrie, pe…

- 1.056 de pacienți sunt internați la terapie intensiva duminica, 8 noiembrie. Este cea mai mare cifra de la inceputul pandemiei. 6.752 noi au fost inregistrate in ultimile 24 de ore. Vești bune pentru bugetari, dar proaste pentru mediul privat. Cresc salariile MASIV, insa doar la stat 86 de persoane…

- Pana ieri, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 152.403 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județeIn urma testelor efectuate la nivel național,…

- Romania a inregistrat miercuri cel mai negru bilanț de la izbucnirea crizei COVID-19: 2.958 de cazuri noi, 82 de decese și 612 pacienți la ATI. In total, pana acum au fost confirmate 145.570 de cazuri, iar 5.203 de persoane au decedat.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 82 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.982 de teste efectuate. Cele 82 de persoane sunt din: Timișoara – 46, Lugoj – 4, Faget – 4, Dudeștii Noi – 3, Ghiroda – 2, […] Articolul…

- A scazut numarul persoanelor depistate cu Covid-19 in Romania, intr-un interval de 24 de ore, dar și numarul de teste. De duminica pana luni au fost depistate 808 persoane cu coronavirus in Romania, dar au fost efectuate doar 6.348. Spre exemplu, de joi pana vineri, 18 septembrie, au fost depistate…

- Grupul de Comunicare Strategica transmite ca au fost depistate, in ultimele 24 de ore, 1.060 de noi cazuri de coronavirus, iar 23 dintre ele sunt in Timiș. O alta veste proasta vine la capitolul decese: 58 de persoane infectate cu COVID-19 au murit, in Romania, de la ultima raportare, patru dintre decese…

- Grupul de Comunicare Strategica raporteaza 825 de cazuri noi de coronavirus, inregistrate in ultimele 24 de ore, iar 40 dintre ele sunt in Timiș. De la ultima raportare, alte 37 de decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost inregistrate in Romania, iar doua dintre ele sunt in Timiș