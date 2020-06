55.000 persoane au trecut granițele țării în ultimele 24 de ore: Mai mult de jumătate au ieșit din țară 55.000 persoane au trecut granițele țarii in ultimele 24 de ore. Aproape 30.000 de persoane au ieșit din țara. Peste 6.000 de oameni au fost trimiși in izolare sau carantina, potrivit Mediafax. Conform Poliției de Frontiera, prin punctele de frontiera din țara au facut formalitațile de control aproximativ 55.000 persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 25.400 mijloace de transport (dintre care 15.900 automarfare). Pe sensul de intrare au fost aproximativ 25.700 persoane cu 12.700 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 29.300 persoane cu 12.700 mijloace de transport. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

