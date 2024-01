Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe nașteri, mai puține casatorii și divorțuri, la Mioveni Statistica ultimilor doi ani arata o ușoara creștere a numarului de nașteri, in Mioveni, dar și o scadere a numarului de casatorii: in 2023, s-au nascut 283 de copii, comparativ cu anul 2022, in care s-au nascut 223. Numarul cuplurilor…

- Un barbat in varsta de 49 de ani este cercetat pentru evaziune fiscala. El este banuit ca, in calitate de administrator al unei societati comerciale, ar fi prejudiciat statul roman cu peste 3 milioane de lei, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie Covasna. Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna…

- Ne-am obișnuit cu prezența la evenimente #cool și din acest motiv, am ales ca și de aceasta data sa ne punem in mișcare. ???? Ajungem mai exact la #CinemaCityBaiaMare, alaturi de oamenii aștia faini, la spectaculoasa lansare a filmului #MiamiBeach2 pe 24.11.2023, in calitate de PARTENERI PRINCIPALI…

- Peste 180 de copii din cadrul Colegiului „Petru Maior" din Reghin au primit luni, 6 noiembrie, vizita jandarmilor in cadrul activitaților organizate cu ocazia programului „Școala Altfel". "Colegii din cadrul Compartimentului de Combatere și Prevenire a Faptelor Antisociale le-au explicat celor mici…

- Joi, 26 octombrie, IPJ Mureș a susținut o conferința de presa in care s-a discutat despre principalele activitați desfașurate de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pe linia siguranței rutiere și metode de prevenire a consumului de alcool și droguri. Șeful IPJ Mureș, alaturi de șefii Serviciului…

- Joi, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, alaturi de șefii Serviciului Rutier, Biroului Siguranța Școlara și Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au susținut o conferința de presa pe tema principalelor activitați derulate in primele 9 luni ale anului curent, pe…

- Asociația Kangoo Club Reghin, cu sprijinul Primariei Municipiului Reghin și al Consiliului Local, in parteneriat cu Kangoo Jumps Romania, a organizat sambata, 7 octombrie, in Piateta Libertatii din municipiul Reghin, a treia ediție a evenimentului "Euforie pe ghete by Adina Ința". Piațeta Libertații…