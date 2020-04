Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza de dezinfectanți și produse sanitare necesare pentru combaterea COVID, tot mai multe companii iși reprofileaza activitatea ca sa aprovizioneze spitalele și farmaciile. Guvernul le-a promis sprijin inca de la inceputul starii de urgența.

- Fondul Monetar International (FMI) a estimat luni ca o "recesiune profunda" in 2020 pe continentul european este o "concluzie inevitabila", avand in vedere gravele consecinte economice ale pandemiei de coronavirus, transmite AFP.

- Sondaj:15% și-au facut provizii alimentare mai mari decat ar fi fost nevoie Foto arhiva Trei sferturi dintre români se tem în aceasta perioada pentru viețile lor și ale membrilor familiilor lor, dar susțin ca respecta în totalitate indicațiile autoritaților cu privire la…

- Angajații români se tem ca urmeaza o criza economica declanșata de efectele coronavirusului, arata datele unui sondaj efectuat de o platforma online de recrutare. Aceasta este principala îngrijorare pentru unul din doi respondenți, urmata de temerea ca ar putea contacta virusul (31,1%) sau…

- Un scandal uriaș a izbucnit in Vama Nadlac II, unde sute de romani s-au grabit sa se intoarca in țara din Germania dupa ce autoritațile din acest stat au anunțat ca vor inchide granițele cu Franța, Elveția, Austria, Danemarca și Luxemburg.

- 60% dintre romani au puțina și foarte puțina incredere in spitalele de stat din țara noastra și doar 38% au incredere in modul in care lucreaza acestea, arata un sondaj IMAS realizat la comanda Europa Fm, potrivit Hotnews. In schimb, 70% dintre cei intervievați spun ca au multa și foarte multa incredere…

- ​Liberalii își continua creșterea în sondaje. Daca duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare 47,4% dintre români care ar merge la vot ar vota PNL, potrivit unui sondaj IMAS realizat în ianuarie la comanda Europa FM. Studiul indica o creștere de aproape doua procente și jumatate…

- Pasari incinerate Foto Agerpres Aproape 23 000 de pasari au fost incinerate dupa confirmarea celui de-al doilea focar de gripa aviara într-o ferma din judetul Maramures. Redactorul RRA, Nicoleta Stoian are mai multe informatii: "Noul focar de gripa aviara a fost confirmat…