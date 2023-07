Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, vineri, intr-un discurs, ca eliberarea Insulei Serpilor in urma cu un an reprezinta una dintre marile victorii ale Ucrainei. „Ucraina si ucrainenii sunt mult mai puternici decat crede oricine”, a mentionat el, transmite News.ro.

- Ritmul mai lent decat se aștepta al operațiunilor de contraofensiva ale Ucrainei nu este emblematic pentru potențialul ofensiv mai larg al țarii, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), relateaza Sky News . In cea mai recenta actualizare a conflictului, think-tank-ul a declarat ca forțele…

- Mult așteptata incercare a Ucrainei de a recuceri teritoriile din estul și sudul țarii, ocupate de Rusia in ultimele 18 luni, este acum in plina desfașurare. Principalul responsabil pentru planificarea și executarea operațiunii este Generalul Valeri Zalujnii, comandantul-șef de 49 de ani al armatei…

- Armata ucraineana a anuntat luni eliberarea localitatii Storojove, in sud-vestul provinciei Donetk si in apropiere de regiunea vecina Zaporojie, intr-o inaintare in care au fost capturati patru soldati ai fortelor ruse, ce au suferit aproximativ 50 de pierderi, transmite EFE. Este cea de-a treia localitate…

- Occidentul "se joaca cu focul" dupa ce Statele Unite au dat recent unda verde unor viitoare livrari de avioane de vanatoare de tip F-16 Ucrainei, denunta duminica ministrul rus de Externe Serghei lavrov, relateaza AFP. Serghei Lavrov deplange "o escaladare inacceptabila", intr-un inteviu acordat televiziunii…

- Consiliul UE, organismul ce reuneste guvernele UE, a anuntat intr-un mesaj pe Twitter ca ministrii din UE responsabili pentru comert au fost de acord cu prelungirea eliminarii taxelor si altor restrictii de import pentru marfurile ucrainene, masura pe care Uniunea Europeana o luase in iunie 2022 pentru…

- Dmitro Kuleba, șeful diplomației de la Kiev, este alaturi de președintele Volodimir Zelenski cel mai important reprezentant al Ucrainei care calatorește in toata lumea mai ales pentru a obține sprijin și mai multe arme pentru apararea țarii sale, scriu reporterii cotidianului german Bild.

- Volodimir Zelenski a cerut marti, cu ocazia primirii la Kiev a presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca UE sa accelereze livrarile de munitii, sa ridice restrictiile „inacceptabile" asupra exporturilor de cereale si sa lanseze negocierile de aderare a Ucrainei la blocul comunitar.