Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 50.000 de operatii pentru tratarea cancerului nu au putut fi efectuate in Germania in timpul pandemiei de coronavirus pana la jumatatea lui iunie, a declarat luni seful Organizatiei germane de ajutorare pentru bolnavii de cancer, relateaza DPA.

- Jocurile Olimpice de la Tokyo, amanate pentru vara lui 2021 din cauza pandemiei de coronavirus, se vor desfasura in siguranta, a declarat pentru AFP guvernatorul capitalei Japoniei, Yuriko Koike. Totodata, aceasta a promis ca se va mobiliza 120% pentru ca evenimentul sa poata avea loc. „Simbol al victoriei…

- Un numar de 192 de cetațeni romani, blocați in Germania și Austria din cauza pandemiei, au fost aduși in țara cu doua curse Tarom, anunța, joi seara, oficialii Ministerului Afacerilor Externe...

- Grecia va obtine in 2020 doar o mica parte din veniturile estimate din privatizari deoarece criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) a fortat autoritatile sa amane planificatele vanzari de active pentru a evita ofertele scazute, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Autoritatile de la…

- Campionatele Europene de Natatie, programate la Budapesta in perioada 11-24 mai, au fost amanate pentru 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, anunța news.ro.Potrivit Ligii Europene de Natatie (LEN), acestea se vor desfasura in perioada 10-23 mai 2021, tot in capitala Ungariei. Citește…

- Germania, Italia si Spania s-au alaturat solicitarii unui grup de 12 state membre ale UE adresate Comisiei Europene de suspendare a regulilor care obliga companiile aeriene sa returneze in totalitate pasagerilor banii pe biletele zborurilor anulate, au anuntat sambata oficialii

- Editia din acest an a festivalului berii Oktoberfest, desfasurat in orasul german Munchen, a fost anulata din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat marti Markus Soder, prim-ministrul landului Bavaria, potrivit DPA.Desfasurarea celui mai mare festival al berii din lume, gazduit in fiecare…

- Cea de-a treizeci și doua ediție a Jocurile Olimpice de vara, care ar fi trebuit sa inceapa in luna iulie a anului viitor, ar putea fi amanate pe o perioada nedeterminata, pana cand pandemia de coronavirus va fi pe sfarșite.