- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a dat -o in judecata pe protestatara Oana Lovin. Armand cere despagubiri de 50.000 de euro, pe motiv ca Oana Lovin i-a lezat imaginea atunci cand a spus "Fa Clotildo, Fa nebuno". In trecut, Oana Lovin a protestat la Primaria Sectorului 1, deranjata fiind…

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand acuza PSD ca a declanșat un nou atac politic dupa ce edilul a decis sa expuna în holurile primariei lucrarile de arta ale absolvenților de la secția Sculptura a Universitații Naționale de Arta din București, cu ocazia Zilei Constantin Brâncuși. ”Avocatul…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, i-a solicitat Avocatului Poporului sa iși exprime un punct de vedere pe tema șantierelor ilegale din Sectorul 1 aparute in ultimii ani, care distrug cladiri de patrimoniu valoroase sau zone verzi ale Capitalei. ”In ultimii ani, in Sectorul 1, au aparut o serie…

- Dupa aproape o luna de la momentul din care gunoaiele din sectorul 1 al Capitalei nu au mai fost ridicate, firma de salubritate Romprest a anunțat ca de joi, 17 decembrie, a inceput o acțiune de colectare a depozitelor de deseuri de pe domeniul public."Avand in vedere degradarea accentuata a starii…

- Pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei, zeci de gunoaie zac in plina strada, și asta pentru ca firma de salubrizare Romprest refuza vehement sa ridice aceste deșeuri.Vorbim despre o situație ingrijoratoare, de-a dreptul revoltatoare. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, le-a dat un ultimatum celor…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, ameninta ca Romprest mai are cateva zile sa-si onoreze obligatiile contractuale fata de locuitori, in caz contrar autoritatea locala va rezilia contractul, informeaza Agerpres."As vrea sa anunt aici compania de salubrizare ca mai are termen cateva zile sa-si onoreze…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat ca, luni, 14 decembrie, va incepe sa stranga gunoiul stradal impreuna cu echipele de la Administratia Domeniului Public."Maine incepem o acțiune in forța de strans gunoiul stradal necontrolat din Sectorul 1 impreuna cu echipele de la ADP… chiar daca…

- Noi ne-am obișnuit cu ipocrizia. Doamna Clotilde a promis ca va fi cea mai transparenta primariei. De ce nu se strang gunoaiele? Ei se cearta pe comisioane și e vorba doar de texte. I-am pus doamne Clotilde un covor de saci menajeri ca nu merita un covor roșu. Primarul Sectorului 1, Clotilde…