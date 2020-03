Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Un preot care a sfidat masurile de urgența impotriva pandemiei s-a trezit cu poliția la ușile bisericii. A fost amendat cu 5.000 de lei Un preot care a sfidat masurile de urgența impotriva pandemiei s-a trezit cu poliția la ușile bisericii. A fost amendat cu 5.000 de lei Un preot din Iași…

- In plina stare de urgența, un preot din Iași a fost amendat de poliție, dupa ce le-a permis credincioșilor sa asiste, in interiorul bisericii, la Sfanta Liturghie, lucru interzis printr-o ordonanța militara.Preotul paroh a fost amendat cu 5.000 de lei, salariul pe aproape 3 luni, iar poliția…

- Gigi Becali a vorbit la Pro X despre situația din Romania cauzata de pandemia de coronavirus. Gigi Becali, despre coronavirus: "Se vor vindeca toti bolnavii. Unde se face Sfanta Liturghie, boala intra mai greu. Eu pup icoanele!" "In doua-trei saptamani trece treaba asta cu coronavirusul.…

- "Masura decretarii starii de urgenta trebuia luata deja cu ceva timp in urma avand in vedere evolutia raspandirii epidemiei in alte tari si, practic, experientele pe care le-au parcurs deja celelalte tari, din care trebuia sa tragem niste invataminte", a declarat liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,…

- Autoritatile pot opri site-urile care difuzeaza informatii false cu privire la COVID-19 sau la masurile de protectie si prevenire si pot totodata bloca accesul utilizatorilor la astfel de informatii, conform masurilor cu aplicabilitate directa asociate decretului de instituire a starii de urgenta semmnat…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat duminica, dupa anunțul legat de instituirea starii de urgența, incepand de luni, ca un grup de lucru a facut propunerea care va ajunge la președinte cu masurile pe care le va implica starea de urgența. „Știu ca presupune schimbarea modului de viața, dar…

- La Castelul Bran s-au inasprit masurile de protecție impotriva raspandirii bolilor virale. Castelul Bran a sporit masurile de igiena inca de la mijlocul lunii februarie. Pentru personalul sau s-au supimentat cantitatea de substanțe igienizante, numarul de manuși chirurgicale și s-au distribuit maști…

- Cel putin 17 persoane au murit din cauza virusului aparut in China, in total fiind inregistrate aproximativ 500 de cazuri de infectii, au declarat miercuri dupa-amiaza autoritatile chineze, informeaza CBS News si CNN. Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat miercuri…