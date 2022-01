Oceanele sunt pline de arme atomice. In timpul Razboiului Rece, nu a trecut un an fara sa dispara un focos nuclear. Armele nucleare sunt, fara indoiala, dispozitivele cel mai atent urmarite din lume. Și totuși, ani de zile, atat Statele Unite, cat și Uniunea Sovietica nu au incetat sa le piarda accidental. In timpul Razboiului Rece, […] The post 50 de bombe nucleare se afla pierdute pe fundul oceanelor first appeared on Ziarul National .