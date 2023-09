Stiri pe aceeasi tema

- In al doilea trimestru al anului curent, compania a consemnat o pierdere de 537 milioane de lei. Contrastant, profitul net in trimestrul II din anul anterior a fost de 2,898 miliarde de lei și 1,481 miliarde de lei in primul trimestru al anului 2023.Dinamica veniturilor și segmentele de vanzariVeniturile…

- Ana Bogdan s-a calificat in sferturi la BCR Iași Open. ”Publicul mi-a dat energie. Imi place foarte mult sa fiu aici”. Meciul Irinei Begu, intrerupt de ploaie Ana Bogdan, locul 49 WTA, a doua favorita a turneului WTA 125 BCR Iași Open, s-a calificat in sferturile de finala dupa ce a invins-o in trei…

- Pentru a slabi, trebuie sa existe un deficit de calorii, adica sa introduci in corp mai puține calorii decat cele consumate. Dar deficitul caloric nu duce doar la pierderea grasimii, ci, inevitabil, și a mușchilor. In primele zile de deficit caloric, corpul folosește rezervele de glicogen pentru energie.…

- Vehiculele electrice ale Mercedes-Benz vor adopta in America de Nord tehnologia de incarcare a Tesla, incepand din 2025, iar din anul urmator vor avea acces si la peste 12,000 dintre superincarcatoarele acesteia.Mercedes-Benz se alatura companiilor americane Ford si General Motors prin adoptarea…

- CITESTE SI Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Frantei in Romania: In 2022, valoarea investitiilor franceze in Romania a fost de 9,7 miliarde de euro 11:22 21 Tesla anunta livrari record in trimestrul doi din 2023 11:19 25 Italia isi extinde capacitatile de energie regenerabila 11:18 34 Ulei…

- “Vladimir Virzob, un tanar inventator roman, a creat o inovație tehnologica revoluționara – o baterie compacta cu potențialul de a furniza energie electrica unui cartier intreg pentru jumatate de secol. Povestea sa a fost relatata pe Realitatea.net, unde tanarul a descris bateria sa nucleara, numita…

- Exista doua zodii din cele 12 ale horoscopului care au cea mai puternica energie. Acești nativi din zodiac au cea mai distructiva energie. Persoanele nascute sub semnele acestor zodii iși indeplinesc mereu cele mai mari visuri și fac orice ca sa le fie bine in viața. Iata despre ce nativi este vorba…

- Nu doar Romania și Europa, ci intreaga lume este impinsa in situația de gasi soluții pentru a accelera tranziția catre o energie verde. Cert este ca odata cu sancțiunile impuse Rusiei, Europa s-a vazut nevoita sa gaseasca alternative de energie in timp record, dar și soluții pentru populație. Uniunea…