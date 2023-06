Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Busteni intervin, vineri seara, pentru recuperarea a cinci turisti care au ramas blocati in Muntii Bucegi, pe traseul catre Varful Omu.Potrivit datelor furnizate de Salvamont Busteni, cinci persoane sunt blocate intr-o zona acoperita cu zapada in Cerdacul Vaii Cerbului din Masivul…

- Salvamontiștii din Bușteni intervin vineri seara pentru turiștii blocați pe zapada pe traseul spre Varful Omu, munții Bucegi.Cinci persoane sunt blocate intr-o zona acoperita cu zapada in Cerdacul Vaii Cerbului din Masivul Bucegi, pe traseul care duce catre Varful Omu, potrivit Salvamont Prahova.Acțiunea…

- Salvamontistii din Arges intervin, marti, pentru salvarea a doi turisti olandezi care au ramas blocati pe un versant abrupt, in zona Valea lui Stan."Apelul a venit la 10,59 din partea unui turist care a iesit din vale special ca sa sune 112, spunand ca se aud strigate de ajutor de pe versantul stang…

- Salvamontisti din doua judete intervin, sambata seara, pentru recuperarea a patru turisti care au urcat la Varful Omu neechipati corespunzator. Una dintre turiste, proaspata mamica, este epuizata si aproape de a intra in hipotermie, in conditiile in care sus, pe munte, ploua si vantul sufla cu putere.…

- Vremea capricioasa cu ploaie, vant puternic si vizibilitate redusa, i-au determinat pe cei patru turiști sa ceara ajutor salvamontiștilor. Aceștia au reușit sa ii ajunga la grup care se afla pe creasta muntelul spre Vf. Omului și i-au predat colegilor din Dambovița pentru a-i cobori spre Peștera, a…

- Doi turiști inconștienți au incercat in noaptea de Inviere sa escaladeze Muntele Ceahlau imbracați sumar, in colanți și cu gleznele la vedere. Șeful Salvamont Neamț, Raul Papalicef, a povestit pe Facebook cum au fost salvați cei doi tineri care urcasera pana la 2.000 de metri, in colanți și cu glezna…

- Aproape o mie de persoane din Botoșani, care au ramas blocate in zapada, au cerut ajutor la 112 424 de persoane din 207 autovehicule ramase inzapezite pe drumurile naționale și județene au fost salvate de pompierii militari și voluntari, de la primele manifesari ale Codului Portocaliu de ninsori abundente…

- Tanara, 25 de ani, care a cazut in zona Valea Rea din Bucegi, a fost salvata de elicopterul ridicat de la Tg. Mureș. dupa o operațiune care a durat peste trei ore, a transmis Salvamont Bușteni, intr-o postare pe pagina de Facebook. Are doar cateva julituri. Alaturi de iubitul ei, ea incerca sa ajunga…