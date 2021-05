5 tineri reținuți 24 de ore pentru furt calificat! La data de 17 mai a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, in urma activitaților specifice desfașurate, au identificat cinci tineri, cu varste cuprinse intre 16 și 23 de ani, din municipiul Targu Mureș, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. In fapt, din cercetarile efectuate, a reieșit faptul ca la aceeași data, cei in cauza s-ar fi... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat luni, 17 mai, cinci tineri cu varste cuprinse intre 16 și 23 de ani, din municipiul Targu Mureș, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. "In fapt, din cercetarile efectuate, a reieșit faptul…

- Politisti ai Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au efectuat joi, 6 mai, doua perchezitii domiciliare in municipiul Targu Mures, la locuintele a doi barbati, de 35 si 39 de ani, banuiti de comiterea unei tentative la infracțiunea de furt calificat."In fapt,…

- La data de 6 mai a.c., politisti ai Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures, au efectuat doua perchezitii domiciliare, in municipiul Targu Mures, la locuintele a doi barbati, de 35 si 39 de ani, banuiti de comiterea unei tentative la infracțiunea de furt calificat.…

- Doi barbați, din județul Mureș au fost identificați și reținuți pentru 24 de ore, de politistii mureșeni, fiind banuiți de savarșirea mai multor infracțiuni de furturi din buzunare. La data de 26 aprilie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, in baza…

- Tineri, cercetati pentru comiterea infractiunii de furt calificat. Urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Constanta au identificat doi barbati, de 22, respectiv 17 ani, din…

- Politisti din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Mureș, privind un tanar, de 24 de ani, din Targu Mureș. Acesta a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate, de 3 ani și 5 luni, pentru savarsirea de infractiunilor…

- Doi tineri din Targu Mureș au fost reținuți pentru 24 de ore, in urma unor The post Percheziții intr-un dosar de talharie, in Targu Mureș! Doi tineri, reținuți! Cercetat in dosar, și un minor appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Percheziții intr-un dosar de talharie, in Targu Mureș!…

- Doi tineri au fost retinuti de politisti in urma unor perchezitii domiciliare, fiind banuiti ca sunt autorii unei serii de talharii care a avut loc la Targu Mures, ale caror victime au fost trei varstnici, cu varste cuprinse intre 63 si 82 de ani. "Doi tineri banuiti de comiterea faptelor au fost retinuti…