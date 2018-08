5 tari europene favorabile pentru startup-uri. Irlanda, tara cu cea mai mica rata a impozitului pe profit

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de zboruri ale companiei low-cost Ryanair au fost anulate vineri, inclusiv doua curse aeriene din Bucuresti spre Berlin. Greva, care are loc in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, a fost declansata de pilotii Ryanair din Germania, Olanda, Irlanda, Suedia si Belgia, care cer imbunatatirea…

- Pilotii germani ai companiei Ryanair au anuntat ca se alatura grevei pregatite pentru vineri in mai multe tari europene de angajatii gigantului aeronautic irlandez. Doar inainte de anuntul pilotilor germani, 146 de zboruri dintre cele 2.400 prevazute in Europa vineri fusesera deja anulate din cauza…

- Antreprenorii și inovatorii romani pot obține finanțari de maximum 500.000 de euro fiecare pentru proiecte IT destinate fermelor, prin programul Internet of Food and Farm 2020, susținut de Uniunea Europeana.

- In ultimii ani, domeniul resurselor umane apeleaza tot mai mult la tehnologie pentru a rezolva probleme ce tin de recrutare sau gestionarea angajatilor. Drept urmare, au aparut numeroase startup-uri care incearca prin softuri, platforme online si aplicatii sa vina cu solutii pentru HR. Iata care sunt…

- Revolut pregateste lansarea conturilor curente in lei, destinate celor peste 40.000 de utilizatori din Romania. Despre data la care acestea vor fi disponibile, dar si despre metodele prin care startup-ul isi propune sa faca profit, am vorbit cu Chad...

- Competitia pentru atragerea investitiilor straine se incinge, pe masura ce tot mai multe state europene adopta masuri fiscale pentru stimularea acestora. Doar in 2017 si 2018, opt tari au decis reducerea impozitului pe profit, astfel ca avantajul dat...

- In conditiile in care opt state UE au redus cotele de impozit pe profit incepand din 2017, Romania va putea miza tot mai putin pe avantajul fiscalitatii scazute in atragerea investitiilor si are nevoie si de alte atuuri, arata o analiza Deloitte Romania. Chiar si in noul context, cota de impozit…

- Companiile aeriene europene vor avea o tranzitie precara dupa Brexit, din cauza incertitudinilor in crestere din sectorul de profil legate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza Financial Times. Directorul de marketing al Ryanair, Kenny Jacobs, se teme ca sustinatorii unui…