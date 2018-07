Stiri pe aceeasi tema

- Riscul de a dezvolta anumite afectiuni oculare creste in anotimpul calduros. Canicula, transpiratia excesiva, poluarea si praful din mediul inconjurator favorizeaza aparitia blefaritelor si a conjunctivitelor, fie ca sunt infectioase sau...

- Dupa „avanpremiera” de la Revolution Festival, „nebunia“ acestei veri a debutat in acest weekend, chiar in centrul Timișoarei, odata cu cea de-a șasea ediție a festivalului Jazz TM. Unul din capetele de afiș ale festivalului din acest an a fost Gregory Porter, un artist a carui muzica este atat atemporala,…

- Vara poate sa fie o sursa de bucurie dar, de cealalta parte, poate fi și o sursa de stres din cauza caldurii excesive. Pentru a combate neajunsurile sezonului cald, profesoara de yoga Dana Tupa considera ca cinci sfaturi adaptate vremurilor moderne ne pot ajuta sa menținem tonusul și energia ridicate,…

- Cu toții am primit deseori sfatul de a bea cel puțin doi litri de apa pe zi. Dar cat de importanta e de fapt hidratarea, mai ales vara și ce trebuie sa facem pentru a da corpului nostru doza zilnica de apa. Afla tot ce trebuie sa știi in articolul de mai jos. Corpul nostru este format in proporție de…

- Adeseori ne plangem ca timpul nostru este limitat, ca nu mai avem timp de familie, sa ne bucuram de viata, nu mai avem timp sa facem sport, sa mancam si chiar sa dormim. In realitate, afirma specialistii, nu timpul este limitat, ci noi nu reusim sa ne gestionam foarte bine stresul din viata noastra.

- Cristi Pascu, unul dintre cei mai apreciati hairstylisti din Romania, explica avantajele si dezavantajele parului negru si ne invata cum ar trebui ingrijit pentru a-si pastra culoarea si stralucirea mai mult timp.