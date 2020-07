5 produse mult mai simplu de comandat online in aceasta vara In sezonul estival, lista cumparaturilor parca este mai lunga ca oricand.



De la aparate electronice si electrocasnice, pana la produse pentru plaja sau alimente, oamenii aleg sa isi achizitioneze vara tot ceea ce au observat ca le lipseste din gospodarie.



Insa, majoritatea solicitarilor sunt efectuate online, principalele motive ale cumparaturilor pe internet fiind timpul redus, o varietate tot mai mare de produse si posibilitatea de-a compara preturile de la diferite magazine.



Aparitia epidemiei de coronavirus a crescut si mai mult apetitul romanilor pentru cumparaturi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masca de protecție a devenit obligatorie la plaja, la piscina și in alte spații deschise, chiar și atunci cand este posibila distanțarea fizica de doi metri. Masura a fost impusa in Spania, n regiunea Andaluzia, din cauza creșterii numarului de cazuri noi de coronavirus.

- La ce sa fii atent cand cumperi produse pentru protecția solara! De ce e importanta protecția UVA! Foarte mulți dintre noi verifica doar gradul de protecție SPF, care se refera la UVB. Insa nu și cel contra razelor ultraviolete de tip A. Diana Baicu, consultant in industria de frumusețe profesionala,…

- Este vara, anotimpul așteptat de cei mai mulți dintre noi și cu toții ne dorim sa ne relaxam in aceasta perioada și alegem sa mergem in vacanța la munte, la mare sau sa vizitam diverse orașe. Indiferent de ce vom face vara aceasta, este foarte important sa acordam o atenție deosebita produselor de protecție…

- Bloggingul este in prezent cel mai rapid mod de exprimare online. Datorita gratuitații și potențialului mare de promovare, tot mai multe persoane se alatura acestei comunitați. Dar lupta pentru vizibilitate este destul de acerba. Ce-i de facut? Haide sa vorbim despre optimizarea pentru motoarele de…

- Clorul si apa sarata pot decolora imediat parul facandu-l sa arate tern si plictisitor", sustine Gregory Patterson, hair stylist la New York Blow Dry Bar. Nu este exact ce-ti doresti, nu-i asa? Ei bine, exista o multime de trucuri pentru a-ti proteja parul in aceasta vara. Astfel, te poti bucura…

- Braco M.E.S. este unul din liderii de pe piata din Romania in domeniul vanzarilor de motoare electrice, avand o experiența de peste 24 de ani. Locul fruntaș in topul companiilor din acest domeniu si l-a pastrat tocmai datorita faptului ca dintotdeauna s-a pus un mare accent pe calitatea produselor oferite…

- Cum va arata viața dupa pandemie? Este una dintre intrebarile pe care mulți dintre noi ni le-am pus. Romania se afla, momentan, in stare de alerta, ceea ce inseamna ca pericolul inca nu a trecut. Și, chiar daca anumite restricții au fost eliminate odata ce Ordonanța de Urgența și-a pierdut valabilitatea,…

- • In premiera, sesiunile de vara și de restanțe se vor organiza online • Admiterea in noul an universitar se va face tot de la distanța Nicoleta Dumitrescu In decursul a doua luni, de cand pandemia de coronavirus s-a transformat in problema numarul unu și pentru Romania, activitatea Universitații…