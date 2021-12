5 modalități prin care aparatul poligraf poate fi înșelat Aparatul poligraf poate fi inșelat, insa exista o serie de modalitați pe care nu foarte multe lume le știe. Iata deci 5 modalitați prin care aparatul poligraf poate fi inșelat. In primul rand nu te uita la liniile din grafic și incearca sa nu admiți nimi relevant care ar putea genera mai multe intrebari la rand sau care ar putea starni și mai multa curiozitate Raspunsurile scurte și la obiect sunt cele mai pune. Pastreaza-ți seriozitatea. Este bine ca in timp ce efectuezi testul cu poligraful sa nu razi și sa fi cat se poate de calm și serios. 5 modalitați prin care aparatul poligraf poate fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani din județul Neamț care a pus in vanzare un telefon pe OLX a cazut in plasa escrocilor care iși racoleaza victimele de pe platforma de anunțuri.Potrivit adevarul.ro, polițiștii au fost sesizați de un localnic de 19 ani, acesta reclamand ca a fost victima unei inselaciuni.…

- Daca oglinzile tale sunt permanent murdare și cu orice ai curața se pateaza la fel de repede, atunci ai nevoie sa pui in aplicare acest truc. Trucul genial pentru a curața oglinda din baie Cele mai bune soluții sunt cu siguranța cele facute in casa și nu doar pentru ca sunt ieftine, dar sunt și […]…

- Vrei sa ai o locuința cand mai primitoare și calduroasa? In prag de iarna este necesar sa iți dai seama daca frigul intra in casa ta, așa ca un truc genial o sa te ajute pentru a rezolva aceasta problema neplacuta. Nici nu o sa crezi cat este de simplu! Frigul intra in casa ta? […] The post Metoda simpla…

- Ce obiect normal poate sa iți dea contorul de energie peste cap? Trebuie sa-l scoți mereu din priza dupa ce termini sa-l utilizezi. Are un consum considerabil, iar mulți nu-și dau seama de acest lucru. Ce obiect trebuie scos imediat din priza: iți da contorul de energie pentru cap Majoritatea oamenilor…

- Noul thriller cu Brad Pitt si George Clooney va fi produs de Apple Studios și regizat de Jon Watts, informeaza contactmusic.com. Proiectul a fost subiectul unui razboi al ofertelor – Lionsgate, Sony, Netflix, Universal, Amazon, Annapurna Pictures si Warner Bros. au dat tarcoale noului thriller care…

- Imaginația hoților de lemne nu are limite. Aceștia au pus in practica o noua strategie ca sa scape basma-curata dupa ce fura din padurile Romaniei. Astfel, in Bucovina, hoții marcheaza cioatele cu un ciocan fals. Totul s-a descoperit in urma unui control facut de Garda Forestiera. Inspectorii au gasit…

- Varstnic din Alba, inșelat prin metoda ”jgheabul”: Cum l-a escrocat un barbat din Campia Turzii de suma de 13.000 de lei Varstnic din Alba, inșelat prin metoda ”jgheabul”: Cum l-a escrocat un barbat din Campia Turzii de suma de 13.000 de lei Un barbat din Campia Turzii, care ar fi inșelat un varstnic…

- Inșelaciune prin metoda ”jgheabul”: Tanar din Campia Turzii, cercetat de polițiști dupa ce a inșelat un varstnic din Miraslau Un barbat din Campia Turzii, care ar fi inșelat un varstnic din Miraslau in contextul efectuarii unor lucrari de reparație la burlanele casei, a fost identificat de polițiști.…