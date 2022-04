Stiri pe aceeasi tema

- Liber la nunți și petreceri: Autoritațile nu mai pot impune reguli pentru organizarea evenimentelor private Liber la nunți și petreceri: Autoritațile nu mai pot impune reguli pentru organizarea evenimentelor private Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a spus marți ca autoritațile nu mai pot impune…

- Ministerul Sanatații propune ridicarea unor restricții anti-COVID-19 dupa ce gradul de ocupare al paturilor ATI din spitalele romanești a scazut la 47%. Accesul in mall-uri și restaurante se va face fara Certificat Verde.

- Masca de protecție in aer liber, NECONSTITUȚIONALA: Amenzile date din octombrie 2020 ar putea fi anulate in urma unei decizii a CCR Masca de protecție in aer liber, NECONSTITUȚIONALA: Amenzile date din octombrie 2020 ar putea fi anulate in urma unei decizii a CCR In cursul zilei de marți, 15 februarie,…

- Autoritatile sanitare italiene intentioneaza sa ridice vineri obligatia purtarii mastii in exterior, pe masura ce numarul cazurilor de infectii cu coronavirus scade, informeaza miercuri DPA. Ministrul sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat decretul marti seara. Cu toate acestea, italienilor…

- Ghinion pentru un barbat de 31 de ani: a fugit din magazin cu produsele, fara sa le plateasca, dar a fost prins de un jandarm cu prezența de spirit, aflat in timpul liber, la cumparaturi. Totul s-a petrecut in Calea Sagului. A fost o cursa ca-n filme seara trecuta, printre blocurile unui cartier…

- De la debutul pandemiei de Covid-19 s-a discutat mult despre situația persoanelor in varsta, considerate printre cele mai vulnerabile. Au avut și cel mai mult de suferit, fara prea multe ieșiri sau vizite. In Timișoara, exista un centru dedicat lor, unde se pot implica in activitați practice, cultural-artistice…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila da „unda verde” nunților din aceasta primavara. El spune ca de la 1 martie, aceste evenimente private se pot organiza. Ca urmare a discutiilor cu reprezentantii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!