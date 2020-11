Stiri pe aceeasi tema

- min. 58: GOOOOOL Craiovaaa!! Mihai Balașa a transformat fara emoții lovitura de la unsprezece metri, iar scorul capata proporții. min. 57: Una buna, alta rea. Voican a faultat clar in careu, iar Craiova are penalti! min. 55: Voican are o parada de efect in fața lui Cicaldau, iar scorul ramane neschimbat.…

- Progresul Spartac este dintre gruparile din Liga 3 care a reușit sa patrunda in șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei. „Bancarii” pregatesc atent disputa din Banie, cu CS Universitatea Craiova, programata vineri, de la ora 20.45. Progresul Spartac - CS Universitatea Craiova poate fi urmarit…

- Universitatea Craiova si antrenorul Cristiano Bergodi au ajuns la un acord, luni, privind incetarea raporturilor contractuale, a anuntat, marti, clubul de fotbal din Banie pe site-ul sau oficial. In perioada imediat urmatoare, echipa va fi condusa de Corneliu Papura, ajutat de Dragos Bon, Gheorghe Ciurea,…

- „U“ Craiova intalneste astazi, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Chindia Targoviște. Meciul conteaza pentru etapa a 10-a din Liga 1, iar GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele importante ale meciului. Partida va fi arbitrata de de Catalin Popa (Pitesti). Acesta…

- Liderul Ligii 2, FCU Craiova, si-ar putea incheia sederea pe stadionul „Municipal“ din Severin. Asta dupa incidentele de sambata, provocate de suporterii craioveni inaintea meciului cu Rapid Bucuresti. Reprezentantii Peluzei Sud au aruncat, din afara stadionului, cu materiale pirotehnice in peluza si…

- Proaspat transferat la Parma, mijlocasul Valentin Mihaila a postat astazi un mesaj de multumire pentru suporterii si reprezentantii Universitatii Craiova . „Multumesc suporterilor pentru tot sprijinul pe care mi l-au oferit in cele doua sezoane petrecute la Universitatea Craiova, echipa la care am crescut,…

- Paul Papp (30 de ani) și Alexandru Tudorie (24 de ani) ar fi, conform GSP, cei doi jucatori infectati cu noul coronavirus. La inceputul acestei saptamani a avut loc o noua testare COVID-19, doi fotbaliști fiind depistați pozitiv, dar și o persoana din cadrul personalului auxiliar. Din fericire,…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Cristiano Bergodi, a fost foarte mulțumit de reușita din meciul cu Voluntari și se bucura de palmaresul sau din Banie. „Este importanta aceasta victorie, obținuta impotriva unei echipe bune, care avea 7 puncte. Voluntari ne-a pus și probleme, dar noi am jucat…