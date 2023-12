Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – O prevedere dintr-o proaspata ordonanța de Guvern urmeaza sa reduca banii pe care județul ii primește pentru echilibrari in funcție de sumele pe care nu le-a incasat din redevențe și chirii. Iar SC Aeroportul Caransebeș SA a adunat deja 2,96 milioane de lei, bani care treneaza, rostogoliți…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin UBBMed , este parte dintr-un consorțiu internațional angajat intr-un proiect de 33 de milioane de coroane suedeze, urmarind sa genereze in urmatorii ani noi tratamente in oncologie prin reprogramare celulara. Demersul internațional este coordonat…

- Lucrarile la noul stadion din Timișoara ar putea incepe in curand. Mai e nevoie doar de o Hotarare de Guvern pentru a incepe treaba. Alexandru Pretoasa, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, anunța luni ca urmeaza sa vina la București pentru a discuta despre finanțarea viitoarei arene și pentru…

- Spitalul Judetean Timisoara a semnat contractul de finantare pentru modernizarea, extinderea si dotarea Ambulatoriului integrat spitalului, in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), valoarea totala a proiectului fiind de 16,13 milioane de lei (cu TVA) din care 12,27 milioane…

- Lucrarile derulate in cadrul proiectului cu finanțare europeana caștigat de Consiliul Județean Cluj și care vizeaza creșterea siguranței pacienților Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello" avanseaza in ritm susținut.

- Astazi, 22 septembrie 2023, a fost semnat contractul privind proiectarea și execuția lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea imobilelor din cadrul I.P.J.Alba, pe str.I.I.C.Bratianu, nr.1B”, investiție ce beneficiaza de finanțare alocata prin Apelul de proiecte…

- Veniturile a milioane de romani ar putea fi afectate simțitor de la 1 octombrie, cand masurile fiscale propuse de Guvern ar urma sa intre in vigoare. Salariile acestora ar putea scadea cu 400 de lei.

- Philip Morris International anunța o investiție de 3 milioane de dolari in Republica Moldova. Contractul a fost semnat la finalul lunii august, iar procesul de producție urmeaza sa inceapa chiar din acest an. Compania urmeaza sa investeasca in echipamente specializate pentru fabrica „Tutun-CTC”,…