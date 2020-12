Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Aiud a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru modernizare sistem rutier pe strazile Stadionului, Morii și Transilvaniei din Municipiul Aiud, județul Alba – Proiect tehnic, execuție lucrari și asistența tehnica din partea proiectantului.…

- Primaria comunei Vadu Moților a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziționarea unui tractor auto forestier, in cadrul proiectului „Achiziție utilaj tractor auto forestier in comuna Vadu Moților”. Valoarea totala estimata a investiției este de 334.200 de lei.…

- Ziarul Unirea Mai multe gospodarii izolate din comuna Horea vor avea electricitate cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Proiectul de peste 900.000 de lei, lansat in SEAP Primaria comunei Horea a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru furnizare sisteme fotovoltaice,…

- Ziarul Unirea Biserica „Nasterea Maicii Domnului” din Feneș va fi reabilitata: Licitația in valoare de peste 2.300.000 de lei, lansata in SEAP Compania Naționala de Investiții a lansat marți, 24 noiembrie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de execuție la obiectivul…

- Ziarul Unirea 100 de tablete pentru Școala Gimnaziala „loan Maiorescu”, Bucerdea Granoasa. Licitația, in valoare de peste 120.000 de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Bucerdea Granoasa a lansat marți, 17 noiembrie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziționarea tabletelor…

- Ziarul Unirea Varianta ocolitoare din Zlatna va fi reabilitata și modernizata: Licitația pentru servicii de proiectare, lansata in SEAP Primaria orașului Zlatna a lanstat vineri, 13 noiembrie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de proiectare pentru elaborarea documentatiilor…

- Ziarul Unirea Utilaj multifuncțional pentru lucrari de deszapezire la Avram Iancu: Licitația de peste 370.000 lei, lansata in SEAP Primaria comunei Avram Iancu a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziționarea unui utilaj multifuncțional pentru efectuarea…

- Ziarul Unirea FOTO| Centura ocolitoare pe latura de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Licitația pentru elaborarea PUZ-ului, lansata in SEAP Primaria municipiului Alba Iulia a lansat marți, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal ”Construire artera…