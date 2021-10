Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 45 de tari, printre care Statele Unite, Canada si membrii Uniunii Europene, au cerut marti în fata Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice ca Rusia sa ofere explicatii dupa otravirea în 2020 a opozantului Alexei Navalnîi, transmite replicamedia.md. Moscova…

- Un grup de 45 de tari, printre care Statele Unite, Canada si membrii Uniunii Europene, au cerut marti in fata Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) ca Rusia sa ofere explicatii dupa otravirea in 2020 a opozantului Aleksei Navalnii, noteaza AFP. Moscova are la dispozitie 10 zile…

- Un grup de 45 de tari, printre care Statele Unite, Canada si membrii Uniunii Europene, au cerut marti în fata Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) ca Rusia sa ofere explicatii dupa otravirea în 2020 a opozantului Aleksei Navalnîi, noteaza AFP și Agerpres. Moscova…

- Moscova a criticat puternic decizia Youtube de a șterge de pe platforma sa canalul în limba germana a televiziunii Russia Today finanțate de Kremlin, acuzând compania americana de „razboi informațional” și amenințând ca o va bloca, relateaza Moscow Times.Youtube…

- Cancelarul german Angela Merkel i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin dupa discuțiile de vineri de la Moscova sa îl elibereze pe opozantul Aleksei Nalvalnîi, în schimb liderul de la Kremlin insista ca dosarul lui Navalnîi nu este politic, relateaza AFP.De la începutul…

- La un an de la otravirea disidentului rus Aleksei Navalnii intr-un oras din Siberia, Rusia acuza Occidentul si in special Germania de o campanie de denigrare, informeaza joi dpa. Intr-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse cere din nou dovezi ca Navalnii a fost otravit cu agentul…

- Aleksei Navalnîi, disidentul rus întemnitat într-un penitenciar situat la aproape 100 km distanta de Moscova, a primit saptamâna aceasta vizita sotiei sale, Iulia Navalnaia, careia i-a fost permis sa stea cu el trei zile, relateaza vineri dpa citata de Agerpres. "Am…

- Autoritatea rusa de reglementare a internetului a blocat 49 de site-uri pentru legaturi cu opozantul Aleksei Navalnii, in baza unei decizii a instanței care a declarat organizatiile cu legaturi cu Navalnii drept extremiste, scotandu-le efectiv in afara legii, potrivit unui anunț facut luni de Leonid…