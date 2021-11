Un raport prezentat de reprezentanții Direcției Silvice Suceava in cadrul ședinței Colegiului Prefectural de astazi arata ca in acest an la nivelul județului Suceava s-au produs 43 de atacturi de urs in special in fondurile cinegetice gestionate de ocoalele silvice Broșteni, Crucea, Vatra Dornei și Pojorata. In urma acestor atacuri un om a fost omorat […] The post 43 de atacuri de urs in județul Suceava. Bilanț cutremurator: un om omorat, un altul mutilat pe viața și zeci de vaci, oi și gaini mancate first appeared on Suceava News Online .