42 de români infectați cu COVID-19, într-un abator din Germania Un cetatean roman care lucra la o companie de prelucrare a carnii din Straubing-Bogen (landul Bavaria) a fost internat intr-o unitate medicala, dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, iar alti 41 au fost testati pozitiv, majoritatea fiind asimptomatici, informeaza, sambata, un comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe. MAE, prin Consulatul General al […] The post 42 de romani infectați cu COVID-19, intr-un abator din Germania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care lucra la o companie de prelucrare a carnii din Straubing-Bogen (landul Bavaria) a fost internat intr-o unitate medicala, dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, iar alti 41 au fost testati pozitiv, majoritatea fiind asimptomatici, informeaza, sambata, Ministerul Afacerilor Externe,…

- Un cetatean roman care lucra la o companie de prelucrare a carnii din Straubing-Bogen (landul Bavaria) a fost internat intr-o unitate medicala, dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, iar alti 41 au fost testati pozitiv, majoritatea fiind asimptomatici, informeaza, sambata, Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe s-a autosesizat in urma informațiilor aparute in presa din Germania referitoare la depistarea unor cazuri de infecție cu COVID-19 la o companie de prelucrare a carnii din localitatea Straubing-Bogen, landul Bavaria.Potrivit datelor obținute de catre oficiul consular de…

- 147 din 657 de muncitori de la un abator din Groenlo au fost depistați cu SARS-CoV-2, au anunțat autoritațile sanitare locale. Fabrica, deținuta de gigantul carnii Vion, a fost inchisa miercuri, dupa ce primii 45 de muncitori fusesera testați pozitiv, transmite Dutchnews.nl, citata de Rador. E al doilea…

- Sute de persoane au protestat sambata in fata Parlamentului elvetian la Berna si in alte orase impotriva restrictiilor impuse de autoritati in cadrul luptei impotriva noului coronavirus, potrivit agentiei de presa Keystone-ATS, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Proteste mai numeroase au avut loc…

- Zeci de romani care lucrau in Olanda intr-un complex industrial de prelucrare a carnii din localitatea Arnhem au fost mutați de autoritați pe o nava, pentru a fi tratați de coronavirus. Presa din Olanda a relatat ca 28 de romani care lucrau in complex și locuiau tot acolo, in 3 vile, au fost confirmați…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat astazi, intr-un comunicat de presa, dupa o saptamana de la publicarea in presa din Germania, ca peste 200 de romani care lucreaza la un abator din Birkenfeld, Germania, au fost confirmați ca fiind infectați cu Covid-19. Redam integral comunicatul MAE: Cu…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile germane au indicat ca la abatorul verificat, unde lucreaza peste 500 de romani din cei 700 de angajați, sunt confirmate aproximativ 300 de cazuri de infectare cu coronavirus, 200 dintre ele fiind inregistrate in randul cetațenilor romani. Abatorul…