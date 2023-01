42 de persoane, arestate după atacul la o sinagogă din Ierusalimul de Est 42 de persoane au fost arestate in vederea interogarii dupa atacul sangeros comis vineri in apropierea unei sinagogi in Ierusalimul de Est, a anuntat sambata politia israeliana, apa.az . Printre cei arestați se numara și membri ai familiei palestinianului care a atacat sinagoga. Un palestinian de 21 de ani a impuscat mortal vineri seara sapte persoane in apropierea unei sinagogi din Ierusalimul de Est in timpul slujbei de shabbat, atacatorul fiind ucis la capatul unei curse de urmarire. „Politia a arestat 42 de suspecti pentru a-i interoga, unii facand parte din familia teroristului”, a indicat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

