41.000 de pachete cu țigări confiscate și trei cetățeni români cercetați pentru contrabandă, la frontiera de nord a României Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni desfasurate in zona de competenta, aproximativ 41.000 pachete cu tigari, marfa care urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. Intreaga cantitate de țigari in valoare de peste 479.000 lei a fost ridicata in vederea confiscarii, iar trei cetațeni romani sunt cercetați pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda. In data de 18 iunie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației, s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

