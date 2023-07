40.000 de poliţişti mobilizaţi în Franţa, pe fondul temerilor de continuare a turbulenţelor Peste 40.000 de politisti au fost mobilizati in orasele din Franta, pe fondul temerilor ca ar putea urma o a cincea noapte de turbulente si violente, declansate dupa un incident produs marti, cand un adolescent de origine algeriana a fost impuscat de un politist la o oprire in trafic in Nanterre, suburbie a Parisului, anunța Rador. Imaginile video diseminate pe media sociale arata ca la Marsilia au avut loc ciocniri intre protestatari si scutieri. Nanterre, "epicentrul acestui seism", a fost din nou scena incedierii unor masini, iar protestatarii au aruncat cu artificii in fortele de politie. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rude si prieteni au luat parte la funeraliile adolescentului de 17 ani impuscat mortal in aceasta saptamana de un politist la Nanterre, o suburbie a Parisului, in timpul unui control rutier, transmite dpa. CITESTE SI Lukasenko, decizie controversata dupa primirea lui Prigojin: Presa din 'țarile…

- In contextul revoltelor extreme care au zguduit Franța in ultimele zile, Emmanuel Macron a convocat o noua reuniune de criza la Guvern vineri, in incercarea de a preveni escaladarea tensiunilor. In timpul nopții de joi spre vineri, protestatarii au aruncat artificii și proiectile catre forțele de ordine…

- Haosul larg raspandit a continuat in toata Franța pe parcursul nopții trecute, la cateva zile de la uciderea de catre polițiști a tanarului de 17 ani Nahel M. Pana seara, in jur de 470 de oameni fusesera arestați, anunța ministrul de interne francez, Gerald Darmanin. Totuși, oficialul insista ca a existat…

- Guvernul francez a decis impunerea de restricții de circulație in intreaga țara și dat ordin Jandarmeriei sa scoata mașinile blindate pe strazi in incercarea de stopa valul de revolte care a cuprins Franța. In acest context, ministrul de interne a anunțat mobilizarea a 45.000 de polițiști pe strazi,…

- In contextul revoltelor extreme care au zguduit Franța in ultimele zile, Emmanuel Macron a convocat o noua reuniune de criza la Guvern vineri, in incercarea de a preveni escaladarea tensiunilor. In timpul nopții de joi spre vineri, protestatarii au aruncat artificii și proiectile catre forțele de ordine…

- Peste 400 de persoane au fost arestate in urma protestelor din Franța. Cel puțin 421 de persoane au fost arestate in cadrul protestelor din Franța de joi noaptea pana vineri dimineața, a declarat ministrul francez de interne Gerald Darmanin. Dintre acestea, 242 au avut loc in regiunea pariziana, dupa…

- Violentele s-au extins in Franta in a doua noapte consecutiva de proteste fata de uciderea unui adolescent de 17 ani de catre un politist, la un control rutier. Zeci de masini si pubele au fost incendiate la Nanterre, orasul de la periferia Parisului unde a avut loc tragedia. Politistii si pompierii…

- Nahel M., un adolescent de 17 ani din Nanterre, a fost ucis marți de polițiști, in timp ce se afla la volanul unei mașini, dupa ce nu a raspuns somațiilor. Incidentul a starnit proteste violente și multe reacții de la liderii politici și nu numai, scriu Le Monde și site-ul televiziunii BFMTV. Emmanuel…