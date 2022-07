Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor propune, intr-un proiect de ordonanța de urgența, amanarea ratelor la banci timp pe o perioada de maxim noua luni pentru persoanele fizice ale caror cheltuieli au crescut cu 25% și pentru firmele ale caror rezultate au scazut cu 25%, in ultimele luni. Nu este clar daca, pana la…

- Romanii care au probleme cu plata ratelor la credite ar putea amana rambursarea cu pana la 9 luni, conform unui proiect al Ministerului de Finanțe. Potrivit sursei citate, obligația de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi și comisioane, acordate debitorilor…

- „Discutii evident sunt si este usor de inteles de ce sunt aceste discutii, in conditiile in care bugetul de stat trebuie sa fie in posibilitatea de a finanta toate subventiile care au fost decise de exemplu in sectorul energetic. E nevoie, de cealalta parte, de venituri si toata lumea cauta venituri…

- Banca Naționala a Romaniei se afla in perioada de testare a unui leu digital. Se verifica acum conceptele referitoare la aspecte tehnice, de securitate și juridice, precum și a implicațiilor de politica referitoare la potențiala emitere a leului digital. In medie 69% dintre consumatori, atat din Romania…

- „Discriminații” din CSM cu 8.000 de euro pe luna ● Experiment Libertatea. A murit mitul prețurilor mici din Bulgaria. Care sunt acum, la vecini, prețurile la alimente ● ​Romanii, urmariți de birocrație chiar și la 20 de ani dupa ce se stabilesc in strainatate ● Cine sunt profesorii Merito 2022 ● De…

- Multa lume uita ca afacerile sunt cu și despre oameni și ca in general, mediul de business salveaza și transforma in mai bine atat de multe vieți. Romanii au inceput sa acționeze, nu doar sa viseze la antreprenoriat și ușor-ușor, observ ca se schimba percepția majoritații. De aceasta parere este Anca…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a afirmat ca au fost simplificate conditiile de accesare a Programului National Apicol pentru a le facilita accesul la fondurile disponibile, in urma dialogului cu reprezentantii apicultorilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministerul Finantelor a anuntat ca acorda un ajutor de la stat pentru investitii de peste 1 milion de euro in 92 de domenii de activitate, precum industria prelucratoare, constructii, HORECA, informatii si comunicatii, sanatate si asistenta sociala. ”Ministerul Finantelor a elaborat actul normativ necesar…