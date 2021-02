Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit bilanțului Reuters , Europa a inregistrat cel puțin 25.016.506 de cazuri de coronavirus și 559.863 de decese, de la inceputul pandemiei. In ultimele zile au fost raportate peste un milion de cazuri noi la fiecare patru zile. Cu doar o zecime din populația lumii, Europa ramane cea mai afectata…

- Energia eoliana a asigurat marți, 1 Decembrie 2020, 27% (37 GWh) din energia electrica consumata in Romania, ceea ce ne situeaza pe primul loc in Europa, unde turbinele eoliene au asigurat in medie 10,4% din consum, conform datelor Wind Europe, citate de tvr.ro și RFI. Clasamentul este completat de…

- In ultima ședința a Comitetului Executiv al FRF, membrii CEx au votat pentru inființarea unei noi reprezentative, cea rezervata jucatorilor Under 20. Comisia Tehnica a FRF a propus in Comitetul Executiv crearea echipei naționale Under 20. Propunerea a venit din dorința de a oferi in continuare meciuri…

- International Business Machines (IBM) ar urma sa concedieze in urmatoarele luni 10.000 de angajați din Europa, pentru a reduce costurile, scrie hotnews , citand Bloomberg. Cel mai mult se va simți restructurarea in Marea Britanie și Germania, dar vor fi afectate și țari precum Polonia, Slovacia, Italia…

- Energia va fi generata de parcul eolian TICO de 179,9 MW, situat in provincia spaniola Zaragoza, iar Enel Green Power va fi „Green Enabler” pentru Novartis, sprijinind compania in eforturile sale pentru sustenabilitatea ecologica. In Romania, Novartis detine pe piata locala fabrica Sandoz din Targu-Mures.…